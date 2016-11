Andere artikelen







Copyright - weblogs offline gehaald





Wij ontvangen steeds vaker hoge boetes voor copyrightschending. Duizenden euro's per onrechtmatig geopenbaarde foto is geen uitzondering. Het betreft hierbij foto's die door leden, dus niet door de redactie zijn geopenbaard. Wij brengen dit vervolgens weer in rekenig bij de betreffende overtreder wat tot schrijnende gevallen kan leiden.

Na afgelopen maand een nieuwe boete te hebben betaald zijn wij ons bestand aan het controleren. Ontvangen leden waarvan wij denken dat ze onrechtmatig hebben gehandeld een waarschuwing met de vraag om het materiaal te verwijderen. Bij te groot risico, dat wil zeggen overduidelijke overtreding van de wet en bij grote hoeveelheden onrechtmatig geopenbaarde foto's of teksten wordt het betreffende weblog of fotoboek offline gehaald. Veelmensen denken dat het verwijderen van een foto en het zeggen van sorry voldoende is, dat is niet zo. Of denken dat het op Facebook ook mag, dat is niet zo. Je mag geen enkele foto die je zelf niet hebt gemaakt of waarvoor je uitdrukkelijk toestemming hebt openbaren. De eigenaar van deze foto kan je een boete opleggen en deze met allerlei berekeningen opschroeven tot wel 5000 euro. En jij moet betalen, juridisch gezien geen discussie mogelijk!



Dus, verwijder illigale foto's of artikelen. En zorg ervoor dat als je foto's gebruikt dat deze van jezelf zijn of CC Creative commons zijn. Vergeet bij de laatste categorie geen naamsvermelding te vermelden.







Geplaatst op 15 november 2016 15:50 en 60 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 15 nov 2016 16:12 Als ik er niet bij kan, kan ik ook niets verwijderen...eventueel. ik heb sowieso toestemming op foto's die eventueel niet van mij zijn. als dat in twijfel wordt getrokken wil ik ook weten om welke foto's het gaat. e.e.a. hebben we al oer de mail privé en hier in berichten behandeld.

ik hoop niet dat ik wat kwijt ben waar ik toestemming voor heb, dus aub ook in overleg.



50plusser.nl 15 nov 2016 17:45 Je bent niets kwijt maar er staan wel heel veel foto's op waarvoor je geen toestemming hebt. De weblog is voor nu tijdelijk bevroren, er is niets weg.















Catharina48 15 nov 2016 17:54 Ben heel benieuwd om welke foto's het gaat. ik kan helaas niet ver meer terug in mijn geheugen. misschien als ik het zie.